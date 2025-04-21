Снова загорелся мусор на полигоне ТБО в Преображенке

По сообщению Минприроды Самарской области, сегодня, 21 апреля, около часу дня вновь произошло возгорание на полигоне ТБО «Преображенка». Площадь пожара составила 500 кв.м, угрозы населённым пунктам нет.
По предварительной информации, причиной возгорания на этот раз стал выброс тлеющих отходов из мусоровоза закрытого типа.
К ликвидации пожара привлечены 16 сотрудников экстренных служб и 8 единиц спецтехники. Для тушения применяется метод засыпки грунтом с использованием самосвалов и бульдозеров.
Специалисты Роспотребнадзора проводят замеры качества атмосферного воздуха вблизи жилых районов. По данным министерства природных ресурсов Самарской области, ситуация находится под контролем, угрозы для населения отсутствуют.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ситуация на контроле Минприроды региона.
29 марта мы писали, что пожар на полигоне локализован, и вот — новое возгорание.
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