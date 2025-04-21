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ФСБ раскрыла подготовку захвата мэрии Волгограда

Ранее судимый житель Волгограда передавал украинским спецслужбам данные об отправившихся на фронт осужденных, а также по их указанию готовил захват мэрии города, заявили в ФСБ. Возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.

Источник: Виталий Невар/ТАСС

ФСБ задержала 34-летнего ранее судимого жителя Волгограда, который собирался захватить городскую мэрию по заданию украинских спецслужб, а также передавал им информацию об осужденных, отправившихся в зону военной операции, сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

«Он планировал получить от кураторов с Украины финансовую поддержку, оружие и осуществить захват администрации города Волгограда, но был задержан сотрудниками УФСБ», — рассказали в ФСБ.

Против мужчины заведено уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией (ст. 275.1 УК), по которой грозит от трех до восьми лет заключения.

До этого ФСБ сообщила о задержании жителя Симферополя за сотрудничество с украинскими спецслужбами и передачу Киеву данных о российских военных объектах на территории Крыма. По словам мужчины, с ним в сентябре 2022 года связался бывший одноклассник, сначала они общались на бытовые темы, а затем тот стал просить выполнить определенные задания. Против задержанного также возбудили дело по ст. 275.1 УК.