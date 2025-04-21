ФСБ раскрыла подготовку захвата мэрии Волгограда

До этого ФСБ сообщила о задержании жителя Симферополя за сотрудничество с украинскими спецслужбами и передачу Киеву данных о российских военных объектах на территории Крыма. По словам мужчины, с ним в сентябре 2022 года связался бывший одноклассник, сначала они общались на бытовые темы, а затем тот стал просить выполнить определенные задания. Против задержанного также возбудили дело по ст. 275.1 УК.