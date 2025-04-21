ФСБ раскрыла подготовку захвата мэрии Волгограда

ФСБ задержала 34-летнего ранее судимого жителя Волгограда, который собирался захватить городскую мэрию по заданию украинских спецслужб, а также передавал им информацию об осужденных, отправившихся в зону военной операции, сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.
«Он планировал получить от кураторов с Украины финансовую поддержку, оружие и осуществить захват администрации города Волгограда, но был задержан сотрудниками УФСБ», — рассказали в ФСБ.
Против мужчины заведено уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией (ст. 275.1 УК), по которой грозит от трех до восьми лет заключения.
До этого ФСБ сообщила о задержании жителя Симферополя за сотрудничество с украинскими спецслужбами и передачу Киеву данных о российских военных объектах на территории Крыма. По словам мужчины, с ним в сентябре 2022 года связался бывший одноклассник, сначала они общались на бытовые темы, а затем тот стал просить выполнить определенные задания. Против задержанного также возбудили дело по ст. 275.1 УК.