«Это он с ней был!» В Сочи загадочно погибла 22-летняя жительница Перми

Тем не менее впоследствии он предпринимал ещё несколько попыток возобновить контакт и даже добился свидания — правда, для этого сменил имя в приложении для знакомств и рассказал другую версию биографии. Встречу эту журналистка вспоминает как самое короткое и странное свидание в своей жизни: молодой человек выглядел не так, как на фотографиях, и вёл себя странно. Почувствовав дискомфорт, девушка предложила разойтись. Он писал ей ещё несколько раз, но быстро удалял переписку, а затем наконец исчез. Лишь когда стала известна история Людмилы Шиловой, журналистка поняла, что знакома с её спутником.