«Это он с ней был!» В Сочи загадочно погибла 22-летняя жительница Перми

Молодая жительница Перми прилетела на отдых в Сочи — и на следующий день умерла. Её семья пытается добиться правды о гибели девушки, в том числе информации о её спутнике, с которым она познакомилась накануне. Молодой человек мог оставить её в опасной ситуации — или даже сам поспособствовать смерти новой знакомой. Подробнее — в материале сайта perm.aif.ru.
«Скорая пойдёт его ловить, что ли?».
Первым о загадочных обстоятельствах смерти 22-летней пермячки Людмилы Шиловой в городе-курорте сообщило местное издание «Блокнот Сочи». Журналисты портала выяснили, что на разошедшемся по городским пабликам видео от 12 апреля была именно она.
«В минувшие выходные вечером в Сириусе неравнодушные прохожие спасли женщину, которую бросил мужчина, — писали в телеграм-канале “ЧП Сочи”. — По словам очевидцев, он сначала волочил её за собой, а затем убежал, оставив её на дороге в беспомощном состоянии».
На видео группа прохожих столпилась вокруг лежащей на земле девушки — приехавшая на вызов бригада скорой в этот момент перекладывает её на носилки. Слышен женский голос: «Вон в красном в клетчатом — это он с ней был!» «Ну что, сейчас скорая пойдёт его ловить, что ли?» — возражает один из очевидцев.
«Ловить» мужчину в итоге пришлось друзьям и родным Людмилы Шиловой. Суббота, 12 апреля, оказалась последним днём жизни девушки.
Нашли по геолокации.
Как рассказала впоследствии «КП-Пермь» Татьяна Шилова, мама погибшей, на отдых в Сочи Людмила прилетела ночным рейсом 11 апреля. Девушка отдыхала одна — это была не первая её поездка, да и опыт самостоятельной жизни у неё был достаточный: она переехала в Пермь из Осы, ещё когда училась в колледже, по окончании учёбы поступила на юрфак и вышла на работу. По данным perm.aif.ru, Людмила была ведущим аналитиком юридического сектора управления по обеспечению деятельности департамента финансов администрации города Перми.
Позднее врачи рассказали Татьяне, что Людмилу доставили в больницу уже в состоянии клинической смерти. Смерть медики зафиксировали в 22:40 по местному времени 12 апреля. А примерно за три часа до этого девушка написала подруге, что поедет кататься на машине с Андреем — молодым человеком, с которым познакомилась уже по приезде в Сочи. После этого на сообщения и звонки отвечать она перестала.
О смерти девушки её семья узнала лишь 14 апреля: та самая подруга, которая говорила с Людмилой последней, сумела отследить её телефон по геолокации. Устройство оказалось в одной из сочинских больниц. В приёмном отделении Татьяне сказали, что её дочь в морге.
Уже на следующий день родители Людмилы были в Сочи. Врач рассказал им, что причиной смерти девушки, по предварительной версии, стал наркотик. При этом документов у девушки при себе не было — в больнице рассказали, что о том, как её зовут, медикам сообщил её знакомый, который, по их словам, тоже находился под действием наркотиков. Но кто он, выяснить пока не удалось.
Странное свидание.
Татьяна настаивает, что её дочь никогда в жизни не прикасалась к наркотикам, — она подчёркивает, что Людмила была очень близка с родителями, у них были прочные доверительные отношения. Семье удалось найти и изучить страницы Андрея в соцсетях, но все их попытки выйти с ним на связь молодой человек проигнорировал.
Изучали фотографии Андрея и журналисты — и неожиданно парня узнала сотрудница ростовской редакции портала «Блокнот». Оказалось, что журналистка познакомилась с ним в соцсетях примерно год назад. Молодой человек был настойчив и даже груб, просил о свидании и рассказывал о своих требованиях к девушкам. На отказ в продолжении общения он отреагировал оскорблениями.
Тем не менее впоследствии он предпринимал ещё несколько попыток возобновить контакт и даже добился свидания — правда, для этого сменил имя в приложении для знакомств и рассказал другую версию биографии. Встречу эту журналистка вспоминает как самое короткое и странное свидание в своей жизни: молодой человек выглядел не так, как на фотографиях, и вёл себя странно. Почувствовав дискомфорт, девушка предложила разойтись. Он писал ей ещё несколько раз, но быстро удалял переписку, а затем наконец исчез. Лишь когда стала известна история Людмилы Шиловой, журналистка поняла, что знакома с её спутником.
«После этой трагедии я открыла переписку с Андреем и осознала: на месте Людмилы могла оказаться и я», — призналась сотрудница «Блокнота».
Притон?
В местном отделе полиции «КП-Пермь» сообщили, что личность Андрея уже установлена, продолжается проверка. Следователям материалы ещё не передали.
«Дело не возбуждено, может, они ждут нашего заявления», — предположила Татьяна Шилова в разговоре с корреспондентом aif.ru.
Сами родители Людмилы ждут окончания экспертизы. Результаты будут готовы в течение месяца. 18 апреля девушку похоронили в одной из деревень Осинского округа.
Опрошенные aif.ru жители Сочи рассказывают, что рядом с местом, откуда Людмилу на скорой увезли в больницу, есть караоке-бар, в котором в 12 апреля произошла массовая драка. По словам собеседников издания, заведение пользуется дурной репутацией: одна из местных жительниц предположила, что оказавшуюся там туристку могли накачать наркотиками.
«А этот мачо, который с ней был, скорее всего, пытался её увести, когда понял, что она начала отключаться. Местные знают, что это за притон», — рассказала aif.ru жительница города-курорта.
Ранее в Сочи трагически погиб другой житель Пермского края — 12-летний мальчик. Его семье понадобилась финансовая помощь для транспортировки тела и организации похорон.