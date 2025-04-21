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Исполнители теракта в «Крокусе» перед нападением приняли вещество против страха

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Четверо исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл» перед нападением выпили напиток с неким веществом, из-за которого они не чувствовали страха и стресса. Об этом ТАСС сообщили адвокат одного из обвиняемых Олег Власов.

Источник: РИА "Новости"

«Мой подзащитный Мирзоев в ходе допроса рассказал, что Фаридуни дал ему бутылку с водой, в которую что-то было подмешано для отсутствия страха и борьбы со стрессом», — сказал адвокат.

Вечером 22 марта 2024 года в «Крокусе» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Погибли 145 человек, в том числе 6 детей, пострадали более 500. По данным следствия, арестованы 27 фигурантов дела, в том числе 4 непосредственных исполнителей — Далерджон Мирзоев, Муродал Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни.

Как сообщила ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, спецслужбы одного из недружественных государств стоят за планированием и организацией этого теракта в целях дестабилизации обстановки в России. При этом, по данным директора ФСБ России Александра Бортникова, непосредственное отношение к теракту имеет военная разведка Украины, а вербовщиками исполнителей нападения были участники запрещенной в России террористической организации «Вилаят Хорасан», ресурсную поддержку которому по-прежнему оказывает Запад.