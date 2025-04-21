Исполнители теракта в «Крокусе» перед нападением приняли вещество против страха

Как сообщила ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, спецслужбы одного из недружественных государств стоят за планированием и организацией этого теракта в целях дестабилизации обстановки в России. При этом, по данным директора ФСБ России Александра Бортникова, непосредственное отношение к теракту имеет военная разведка Украины, а вербовщиками исполнителей нападения были участники запрещенной в России террористической организации «Вилаят Хорасан», ресурсную поддержку которому по-прежнему оказывает Запад.