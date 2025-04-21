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Самарский детский сад № 153 закрыли на карантин из-за норовирусной инфекции

Детский сад № 153 временно закрыт на карантин с 19 апреля.

Детский сад № 153 «Аленький цветочек» временно закрыт на карантин с 19 апреля.

Самарское областное управление Роспотребнадзора проводит расследование случаев острой кишечной инфекции в МБДОУ «Детский сад № 153» Самары. Лабораторные исследования выявили возбудителя — это норовирус (Norovirus) 2-го генотипа.

Руководство детсада приняло решение о временном приостановлении работы детского сада с 19 апреля 2025 года. Сейчас здесь проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, включающий дезинфекцию помещений и наблюдение за контактными лицами.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают контролировать ситуацию. Родителям воспитанников рекомендовано следить за состоянием здоровья детей и при появлении симптомов (рвота, диарея, температура) обращаться к врачу.

На данный момент эпидемиологи выясняют источник заражения и пути распространения инфекции. О дальнейших мерах будет сообщено дополнительно.