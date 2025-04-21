На Дону полностью сгорел сарай из-за неисправной электропроводки

В Матвеевом Кургане на улице Октябрьской полностью сгорел сарай из-за неисправной электропроводки. Хозяева, находившиеся дома, вовремя заметили возгорание и вызвали пожарных. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 20 апреля около 16 часов.