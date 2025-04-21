На Дону полностью сгорел сарай из-за неисправной электропроводки

В Матвеевом Кургане на улице Октябрьской полностью сгорел сарай из-за неисправной электропроводки. Хозяева, находившиеся дома, вовремя заметили возгорание и вызвали пожарных. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 20 апреля около 16 часов.
По предварительной информации ведомства, огонь за считанные минуты охватил порядка 48 квадратных метров. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить огонь. На месте работали 12 пожарных и четыре единицы техники. К сожалению, огонь полностью уничтожил постройку.
Причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки. В результате пожара никто не пострадал.