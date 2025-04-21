В Сызрани в пасхальное воскресенье мужчина задушил знакомого во время пьяной ссоры

Подозреваемый задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В Сызрани возбуждено уголовное дело по факту убийства. По версии следствия, 20 апреля 2025 года двое знакомых распивали спиртное, когда между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта 50-летний подозреваемый нанес потерпевшему не менее шести ударов в жизненно важные органы, а затем задушил его руками. Мужчина скончался на месте.
По информации СУ СК России по Самарской области, следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы. Подозреваемый арестован по решению суда. Ему вменяют часть 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
Расследование продолжается. Следствие устанавливает все обстоятельства трагедии.
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