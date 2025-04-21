В Сызрани в пасхальное воскресенье мужчина задушил знакомого во время пьяной ссоры

В Сызрани возбуждено уголовное дело по факту убийства. По версии следствия, 20 апреля 2025 года двое знакомых распивали спиртное, когда между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта 50-летний подозреваемый нанес потерпевшему не менее шести ударов в жизненно важные органы, а затем задушил его руками. Мужчина скончался на месте.