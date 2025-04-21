В Волгодонске в ДТП пострадал ребенок на велосипеде

В Волгодонске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка-велосипедиста. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. ДТП произошло 21 апреля около 17:55 на пересечении улиц Ленина и 50 лет СССР.