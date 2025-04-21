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В Волгодонске в ДТП пострадал ребенок на велосипеде

В Волгодонске 10-летний велосипедист попал под колеса автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка-велосипедиста. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. ДТП произошло 21 апреля около 17:55 на пересечении улиц Ленина и 50 лет СССР.

По предварительной информации ведомства, 45-летний водитель Kia Rio совершил наезд на 10-летнего мальчика. Известно, что ребенок пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель легковушки не успел вовремя затормозить и сбил ребенка. На место вызвали экстренные службы. Медики госпитализировали пострадавшего мальчика.

Медики оказали ребенку необходимую помощь. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.