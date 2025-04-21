Чиновника задержали 24 ноября 2024 года при незаконном получении 27 млн руб. Позднее выяснилось, что это была первая часть взятки, общая сумма которой должна была составить 93 млн руб. Также в доме Виталия Кушнарева обнаружили незарегистрированное оружие.
Суд продлил до 3 октября арест экс-замглавы Ростовской области Кушнарева
Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону оставил бывшего замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева в СИЗО еще на шесть месяцев, до 3 октября. Ранее его обвинили по делу о взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).