Суд продлил до 3 октября арест экс-замглавы Ростовской области Кушнарева

В 2014—2016 годах Виталий Кушнарев возглавлял минтранс Ростовской области. До 2021 года он занимал пост главы администрации донской столицы. Позже стал депутатом Госдумы, однако в этом году получил предложение вернуться в областное правительство, в котором снова возглавил минтранс.