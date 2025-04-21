Россиянка обманула 18 человек под видом юриста и исчезла с 8 млн рублей

24-летняя жительница Астрахани года рождения, представившись именем своей родственницы, обещала, обещала юридическую помощь в получении социальных выплат для молодых семей. Она находила потенциальных клиентов через социальные сети и мессенджеры и требовала предоплату. Получив деньги, мошенница больше не выходила на связь.