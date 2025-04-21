В аэропорту США загорелся самолет со 282 пассажирами

По информации источника, пожар в двигателе вспыхнул в 11 утра, когда лайнер Airbus A330 должен был вылетать из Орландо. В итоге всех, кто находился на борту, пришлось эвакуировать по надувным трапам.
Как стало известно изданию Daily Sabah, всего на борту было 282 путешественника и 12 членов экипажа. Спасатели вовремя среагировали на инцидент и всех людей удалось успешно эвакуировать.
В апреле двигатель самолета авиакомпании Southwest Airlines со 134 пассажирами на борту загорелся во время полета. Инцидент произошел на рейсе из Хьюстона, США, в Кабо-Сан-Лукас, Мексика. Из-за возгорания пилотам пришлось прервать полет и вернуться в аэропорт вылета.