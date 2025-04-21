Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту США загорелся самолет со 282 пассажирами

В аэропорту штата Флорида, США, загорелся пассажирский самолет с почти 300 пассажирами на борту. Об этом сообщает Reuters.

По информации источника, пожар в двигателе вспыхнул в 11 утра, когда лайнер Airbus A330 должен был вылетать из Орландо. В итоге всех, кто находился на борту, пришлось эвакуировать по надувным трапам.

Как стало известно изданию Daily Sabah, всего на борту было 282 путешественника и 12 членов экипажа. Спасатели вовремя среагировали на инцидент и всех людей удалось успешно эвакуировать.

В апреле двигатель самолета авиакомпании Southwest Airlines со 134 пассажирами на борту загорелся во время полета. Инцидент произошел на рейсе из Хьюстона, США, в Кабо-Сан-Лукас, Мексика. Из-за возгорания пилотам пришлось прервать полет и вернуться в аэропорт вылета.