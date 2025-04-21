На южном подъезде к Ростову в ДТП пострадал мотоциклист

На южном подъезде к Ростову-на-Дону произошло серьезное ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Происшествие случилось 21 апреля около 17:50.
По предварительной информации ведомства, 21-летний водитель Suzuki не рассчитал безопасную дистанцию, что привело к цепочке столкновений. Так, врезались две легковушки и мотоцикл. Известно, что все транспортные средства двигались в одном направлении.
В результате столкновения, мотоциклист получил травмы. С травмами пострадавшего госпитализировали. Другие участники аварии не пострадали.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.