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На южном подъезде к Ростову в ДТП пострадал мотоциклист

Под Ростовом в ДТП пострадал 21-летний мотоциклист.

Источник: Комсомольская правда

На южном подъезде к Ростову-на-Дону произошло серьезное ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Происшествие случилось 21 апреля около 17:50.

По предварительной информации ведомства, 21-летний водитель Suzuki не рассчитал безопасную дистанцию, что привело к цепочке столкновений. Так, врезались две легковушки и мотоцикл. Известно, что все транспортные средства двигались в одном направлении.

В результате столкновения, мотоциклист получил травмы. С травмами пострадавшего госпитализировали. Другие участники аварии не пострадали.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.