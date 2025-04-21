В Сызрани мужчина предстанет перед судом за кражу телефона у одноклассника

В Сызрани суд рассмотрит дело местного жителя, обвиняемого в краже сотового телефона стоимостью 10 тысяч рублей.
Инцидент произошел в январе, когда потерпевший после распития спиртных напитков с бывшим одноклассником обнаружил пропажу телефона. Мужчина попытался вернуть вещь, но безуспешно обратился в полицию.
Полицейские выяснили, что телефон был сдан в комиссионный магазин, а через несколько дней задержали подозреваемого своего бывшего товарища. Оказавшись дома у потерпевшего, он дождался, когда тот уснет, и похитил телефон с намерением продать.
Задержанный признался в краже. В настоящее время следствие завершено, и дело направлено в суд. Подозреваемый возместил ущерб потерпевшему.
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