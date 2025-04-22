Мотоциклист пострадал в аварии под Ростовом

«Водитель 2004 года рождения, управляя мотоциклом Suzuki, не выбрал безопасный боковой интервал и допустил касательное столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Nissan Teana под управлением водителя 1990 года рождения», — уточнили в ведомстве.
После этого мотоцикл продолжил движение и столкнулся с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем Lexus.
В результате ДТП водитель мотоцикла Suzuki получил телесные повреждения и был госпитализирован.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшедшего.