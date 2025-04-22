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Мотоциклист пострадал в аварии под Ростовом

Ростовская область, 22 апреля 2025. DON24.RU. Один человек пострадал в результате ДТП на 6-м км южного подъезда к Ростову-на-Дону, информирует ГАИ. Инцидент произошел в 17:50.

«Водитель 2004 года рождения, управляя мотоциклом Suzuki, не выбрал безопасный боковой интервал и допустил касательное столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Nissan Teana под управлением водителя 1990 года рождения», — уточнили в ведомстве.

После этого мотоцикл продолжил движение и столкнулся с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем Lexus.

В результате ДТП водитель мотоцикла Suzuki получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшедшего.