Мотоциклист пострадал в аварии под Ростовом

«Водитель 2004 года рождения, управляя мотоциклом Suzuki, не выбрал безопасный боковой интервал и допустил касательное столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Nissan Teana под управлением водителя 1990 года рождения», — уточнили в ведомстве.