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Трамп пообещал, что приедет на похороны Папы Римского не один

Президент США Дональд Трамп приедет на похороны Папы Римского Франциска вместе со своей женой Меланией. Об этом лидер рассказал в своих соцсетях. Ранее он заявил, что не уверен в том, сможет ли он прибыть на церемонию.

Трамп вместе с женой обещал прибыть на похороны Папы Римского.

Президент США Дональд Трамп приедет на похороны Папы Римского Франциска вместе со своей женой Меланией. Об этом лидер рассказал в своих соцсетях. Ранее он заявил, что не уверен в том, сможет ли он прибыть на церемонию.

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«Я и Мелания приедем на похороны Папы Франциска в Рим. Мы с нетерпением ждем возможности попасть туда», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Папа Римский Франциск скончался из-за мозгового инсульта. Об этом ранее сообщили в Ватикане. После смерти было обнародовано завещание Папы Франциска. В нем он пожелал, чтобы место его захоронения было скромным, без излишнего убранства.