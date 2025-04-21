LADBible: студентка узнала о необходимости ампутации рук и ног после комы

Студентка Кардиффского университета Лили МакГарри, которая думала, что у нее грипп, узнала о необходимости ампутации четырех конечностей, пишет LADBible.
По данным портала, 23-летняя Лили МакГарри попала в больницу с симптомами, похожими на грипп. Однако врачи диагностировали у нее менингококковую септицемию — опасную бактериальную инфекцию. Она привела к септическому шоку и двум остановкам сердца.
Отмечается, что две недели девушка провела в коме. Когда она очнулась, то ей сообщили о необходимости ампутации рук и ног из-за тяжелого поражения кровообращения.
«Хотя это разрушительная ситуация, ее сила и решимость остаются непоколебимыми», — рассказали члены семьи Лили МакГарри.
Родственники девушки организовали сбор средств на протезы. Они надеются, что это поможет Лили МакГарри вернуться к любимым занятиям — до болезни студентка занималась спортом.
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