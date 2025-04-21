LADBible: студентка узнала о необходимости ампутации рук и ног после комы

По данным портала, 23-летняя Лили МакГарри попала в больницу с симптомами, похожими на грипп. Однако врачи диагностировали у нее менингококковую септицемию — опасную бактериальную инфекцию. Она привела к септическому шоку и двум остановкам сердца.