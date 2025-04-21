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LADBible: студентка узнала о необходимости ампутации рук и ног после комы

Родственники студентки надеются, что протезы помогут ей вернуться к занятиям спортом.
Источник: Аргументы и факты

Студентка Кардиффского университета Лили МакГарри, которая думала, что у нее грипп, узнала о необходимости ампутации четырех конечностей, пишет LADBible.

По данным портала, 23-летняя Лили МакГарри попала в больницу с симптомами, похожими на грипп. Однако врачи диагностировали у нее менингококковую септицемию — опасную бактериальную инфекцию. Она привела к септическому шоку и двум остановкам сердца.

Отмечается, что две недели девушка провела в коме. Когда она очнулась, то ей сообщили о необходимости ампутации рук и ног из-за тяжелого поражения кровообращения.

«Хотя это разрушительная ситуация, ее сила и решимость остаются непоколебимыми», — рассказали члены семьи Лили МакГарри.

Родственники девушки организовали сбор средств на протезы. Они надеются, что это поможет Лили МакГарри вернуться к любимым занятиям — до болезни студентка занималась спортом.

Ранее сообщалось, что культуристка Энн-Софи Байберг три недели не ходила в туалет и узнала о раке четвертой стадии.