Поезд протаранил машину с ехавшей на похороны бабушки семьей

Как рассказали репортеры местного телеканала, на переезде не было шлагбаума, однако в CSX Transportation заявили, что несмотря на это, он был «полностью безопасным». В данный момент специалисты компании расследуют инцидент. Известно, что помимо лимузина с семьей Гуден в столкновении получили повреждения еще два автомобиля.