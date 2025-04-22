Встречу бойцов ВС РФ и ВСУ в день пасхального перемирия сняли на видео

Во время пасхального перемирия бойцы России и Украины о чем-то беседовали.
Встреча российских и украинских военнослужащих была зафиксирована на видео, снятом в день пасхального перемирия. На поле недавнего боя пересеклись и пообщались эвакуационные группы.
«В День Воскресения Христова российские и украинские военные на Запорожском фронте активно занимались эвакуацией погибших. В районе Работино произошла встреча двух эвакуационных групп», — говорится в сообщении telegram-канала «Военкоры Русской весны».
На поле боя одновременно прибыли две эвакуационные группы с целью забрать тела погибших соратников. Беспилотник зафиксировал, как четверо военнослужащих ведут спокойную беседу. После того как обе стороны забрали тела павших, они без конфликтов разошлись.
Министерство обороны Российской Федерации сообщило о 4 900 случаях нарушения пасхального перемирия со стороны вооруженных сил Украины. Согласно данным ведомства, украинские формирования осуществляли артиллерийские обстрелы и наносили удары беспилотниками по территориям Белгородской, Брянской, Курской областей, а также по Крыму. Тем не менее, в дневные часы отмечалось заметное снижение активности боевых действий со стороны противника. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности достижения постоянного перемирия в зоне конфликта, пишет RT.