Министерство обороны Российской Федерации сообщило о 4 900 случаях нарушения пасхального перемирия со стороны вооруженных сил Украины. Согласно данным ведомства, украинские формирования осуществляли артиллерийские обстрелы и наносили удары беспилотниками по территориям Белгородской, Брянской, Курской областей, а также по Крыму. Тем не менее, в дневные часы отмечалось заметное снижение активности боевых действий со стороны противника. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности достижения постоянного перемирия в зоне конфликта, пишет RT.