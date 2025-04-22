Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дайвер пропал без вести после нападения акулы у пляжа в Израиле

Дайвер пропал без вести после атаки акулы у берегов Хадеры в Израиле. Сам момент нападения попал на видео. Как сообщает The Times of Israel, полиция закрыла пляж рядом с местом происшествия.

Источник: Life.ru

Нападение акулы на человека в Израиле. Видео © Х / MezgAvirIL.

Медицинская служба «Маген Давид Адом» подтвердила, что власти организовали поисково-спасательную операцию. Они также призвали людей не посещать этот район. Береговой департамент муниципалитета Хадеры сообщил, что работает над поисками с помощью гидроцикла. В операции участвуют вертолёты.

Кроме того, власти отметили, что, согласно предварительной информации, у дайвера не было необходимого оборудования и соответствующей подготовки. Инцидент произошёл в той части пляжа, где купание уже было запрещено.

Как сообщал Life.ru, ранее на Мальдивах акула атаковала туристку из России во время снорклинг-экскурсии, где предусмотрено плавание с маской и трубкой среди хищных рыб. Россиянку укусили за руку, из-за чего ей потребовалась экстренная медицинская операция.