Боец РФ «Мультик» доложил о появлении на фронте новых дронов-камикадзе

«Зашли спокойненько в свой блиндаж, который мы должны были штурмовать, и подкатились дальше на помощь к ребятам. Все это под воздействием (противника — ред.): по нам работала “кассета” (кассетные боеприпасы — ред.), минометы летели. Огромный рой был просто FPV-шек (дронов-камикадзе — ред.), сбросы. Да, причем FPV-шки — новые, большие, которые с большим зарядом», — приводит цитату солдата РИА Новости. Он отметил, что эти дроны имеют квадратную форму и большой размер, что делает их взрывы более мощными.