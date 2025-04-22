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У министра внутренней безопасности США Ноэм украли сумочку в Вашингтоне

Инцидент случился в ресторане, злоумышленника ещё разыскивают.

Источник: Аргументы и факты

У министра внутренней безопасности Соединённых Штатов Кристи Ноэм похитили сумочку, сообщает CNN.

По данным телеканала, инцидент случился в ресторане Capital Burger, который находится в американской столице.

В сумке были три тысячи долларов, а также лекарственные препараты, косметика, документы и ключи от квартиры. Помимо этого, у Ноэм похитили пропуск в министерство внутренней безопасности.

Злоумышленника ещё разыскивают.

53-летняя Кристи Ноэм возглавляет министерство с 25 января текущего года. До этого республиканка была членом Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов от штата Южная Дакота, а также являлась губернатором данного штата.

Ранее сообщалось, что с территории радиостанции WJLX в американском штате Алабама похитили башню высотой 60 метров.