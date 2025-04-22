У министра внутренней безопасности США Ноэм украли сумочку в Вашингтоне

У министра внутренней безопасности Соединённых Штатов Кристи Ноэм похитили сумочку, сообщает CNN.
По данным телеканала, инцидент случился в ресторане Capital Burger, который находится в американской столице.
В сумке были три тысячи долларов, а также лекарственные препараты, косметика, документы и ключи от квартиры. Помимо этого, у Ноэм похитили пропуск в министерство внутренней безопасности.
Злоумышленника ещё разыскивают.
53-летняя Кристи Ноэм возглавляет министерство с 25 января текущего года. До этого республиканка была членом Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов от штата Южная Дакота, а также являлась губернатором данного штата.
Ранее сообщалось, что с территории радиостанции WJLX в американском штате Алабама похитили башню высотой 60 метров.