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Незаконная коммерческая автостоянка ликвидирована в Лианозово

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы пресекла самозахват земельного участка и обеспечила свободный доступ для парковки на северо-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе контрольного ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«При отсутствии оформленных земельно-правовых отношений и разрешений на установку ограждающих устройств общественная территория площадью почти 2 тыс. кв. м была огорожена забором и использовалась под платную парковку. Свободный проезд на участок блокировали шлагбаум и контрольно-пропускной пункт. В результате принятых мер нелегальная коммерческая автостоянка ликвидирована, территория освобождена для беспрепятственного паркования автомобилей», — цитируется в тексте начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Нарушение было выявлено по адресу: ул. Новгородская, вл. 1. На месте незаконной автостоянки появилась общедоступная парковка для автомобилей на 80 машиномест.