Незаконная коммерческая автостоянка ликвидирована в Лианозово

«При отсутствии оформленных земельно-правовых отношений и разрешений на установку ограждающих устройств общественная территория площадью почти 2 тыс. кв. м была огорожена забором и использовалась под платную парковку. Свободный проезд на участок блокировали шлагбаум и контрольно-пропускной пункт. В результате принятых мер нелегальная коммерческая автостоянка ликвидирована, территория освобождена для беспрепятственного паркования автомобилей», — цитируется в тексте начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.