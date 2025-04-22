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Дело возбуждено после нападения мужчины на пассажира на железнодорожной платформе в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело в связи с нападением мужчины на пассажира на железнодорожной платформе в Чехове. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Подмосковью.

Источник: РИА "Новости"

«Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области по информации СМИ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (“Хулиганство”). Из информации, опубликованной в мессенджерах, следует, что в апреле 2025 года на железнодорожной платформе в Чехове приезжий мужчина напал на местного жителя, причинив телесные повреждения», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что возможной причиной нападения могла стать ревность нападавшего. Так, злоумышленнику могло не понравиться то, что потерпевший посмотрел на его супругу.

«Следователями и криминалистами проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — подчеркнули в СК.