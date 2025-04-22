Дело возбуждено после нападения мужчины на пассажира на железнодорожной платформе в Подмосковье

«Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области по информации СМИ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (“Хулиганство”). Из информации, опубликованной в мессенджерах, следует, что в апреле 2025 года на железнодорожной платформе в Чехове приезжий мужчина напал на местного жителя, причинив телесные повреждения», — рассказали в пресс-службе.