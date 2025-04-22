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Королеву Норвегии госпитализировали после жалоб на здоровье

Королева Норвегии Соня, супруга короля Харальда V, была госпитализирована из-за одышки. Об этом говорится в заявлении королевского дворца. Отмечается, что королеву доставили в Национальный госпиталь воздушным транспортом.

Королеву госпитализировали из-за одышки, сообщил ее дворец.

Королева Норвегии Соня, супруга короля Харальда V, была госпитализирована из-за одышки. Об этом говорится в заявлении королевского дворца. Отмечается, что королеву доставили в Национальный госпиталь воздушным транспортом.

«Сегодня вечером Ее Величество Королева была госпитализирована в Национальный госпиталь для обследования в связи с одышкой. Королеву перевезли на воздушной машине скорой помощи из хижины принца в Сиккильсдалене, где королевская чета провела пасхальные каникулы», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте королевского дворца.

В январе сообщалось, что королеве Норвегии с помощью операции установят кардиостимулятор. 15 числа ее госпитализировали.