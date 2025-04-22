Королеву Норвегии госпитализировали после жалоб на здоровье

«Сегодня вечером Ее Величество Королева была госпитализирована в Национальный госпиталь для обследования в связи с одышкой. Королеву перевезли на воздушной машине скорой помощи из хижины принца в Сиккильсдалене, где королевская чета провела пасхальные каникулы», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте королевского дворца.