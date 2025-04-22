Попытки Трампа решить украинский конфликт впишут в российские учебники.
План по разрешению украинского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, будет отражен в будущих изданиях российских учебников по истории. Об этом сообщил Владимир Мединский — помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества и один из авторов учебников.
«Те экстраординарные усилия, которые предпринимает новая американская администрация по попытке разумного урегулирования конфликта на Украине, и вообще те удивительные преобразования в американской внутренней политике, которые мы наблюдаем сейчас, они, вне всякого сомнения, окажутся на страницах учебника как истории России, так и всеобщей истории, когда будет готовиться следующее издание. Тут можно сказать, что Трамп точно вошел в историю», — сказал он агентству ТАСС.
Мединский отметил, что не имеет полномочий высказываться относительно политики президента США. Вместе с тем, по его словам, как историк и наблюдатель, он может утверждать, что сейчас важный с исторической точки зрения период.
Как URA.RU писало ранее, Дональд Трамп положительно отозвался о предпринимаемых усилиях по мирному разрешению конфликта на Украине, охарактеризовав их как «очень хорошие». Российский философ и политолог, глава Института Царьграда Александр Дугин полагает, что президент США может отойти от своих предвыборных и инаугурационных обещаний добиться мира в течение 24 часов или полугода, а также отказаться от идеи заключения соответствующих соглашений, пишет «Царьград».