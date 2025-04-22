В учебники истории добавят план Трампа по урегулированию украинского конфликта

«Те экстраординарные усилия, которые предпринимает новая американская администрация по попытке разумного урегулирования конфликта на Украине, и вообще те удивительные преобразования в американской внутренней политике, которые мы наблюдаем сейчас, они, вне всякого сомнения, окажутся на страницах учебника как истории России, так и всеобщей истории, когда будет готовиться следующее издание. Тут можно сказать, что Трамп точно вошел в историю», — сказал он агентству ТАСС.