ВСУ обстреляли российских бойцов, которые пытались вывезти тела украинских солдат.
Украинские военные обстреляли российских бойцов, которые пытались вывезти тела украинских солдат из окрестностей Гуева и Николаево-Дарьино в Курской области в российские морги. Об этом сообщают СМИ.
«Под обстрел попали группы российских военнослужащих, которые пытались вывезти тела украинских военных из окрестностей Гуева и Николаево-Дарьино в морги», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Собеседник отметил, что Киев понимает состояние родственников пропавших украинских военных, которые хотят достойно похоронить своих близких. Однако командование ВСУ препятствует вывозу останков своих солдат с поля боя.
Ранее в Курской области уже фиксировались случаи, когда украинские военные оставляли на поле боя тела погибших, в том числе иностранных наемников, с удаленными головами и кистями для сокрытия их личностей. По данным Минобороны РФ, российские военные неоднократно пытались эвакуировать тела украинских солдат для передачи родственникам, однако командование ВСУ препятствовало этим действиям.