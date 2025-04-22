Ранее в Курской области уже фиксировались случаи, когда украинские военные оставляли на поле боя тела погибших, в том числе иностранных наемников, с удаленными головами и кистями для сокрытия их личностей. По данным Минобороны РФ, российские военные неоднократно пытались эвакуировать тела украинских солдат для передачи родственникам, однако командование ВСУ препятствовало этим действиям.