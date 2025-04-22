Огромные клубы черного дыма: пожар произошел в приморском поселке

Напомним, ранее мы писали о крупном возгорании, которое произошло в Лесозаводске, пострадали два человека. Загорелся цех по производству пластиковых окон, затем огонь перекинулся на складское помещение соседнего магазина, из-за чего площадь пожара составила 350 квадратных метров.