Огромные клубы черного дыма: пожар произошел в приморском поселке

В социальных сетях, посвященных Приморью, жители края сообщили о ЧП. По информации очевидцев, в поселке Соловей Ключ произошел мощный пожар. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
«Уже дом начал гореть соседний», — рассказывает автор ролика.
По предварительной информации, в поселке загорелись склады строительных материалов. Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу министерства ГОЧС за комментарием, чтобы узнать все детали случившегося.
Напомним, ранее мы писали о крупном возгорании, которое произошло в Лесозаводске, пострадали два человека. Загорелся цех по производству пластиковых окон, затем огонь перекинулся на складское помещение соседнего магазина, из-за чего площадь пожара составила 350 квадратных метров.