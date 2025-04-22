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Огромные клубы черного дыма: пожар произошел в приморском поселке

Огонь поглотил склады в поселке Соловей Ключ.

Источник: Соцсети

В социальных сетях, посвященных Приморью, жители края сообщили о ЧП. По информации очевидцев, в поселке Соловей Ключ произошел мощный пожар. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

«Уже дом начал гореть соседний», — рассказывает автор ролика.

По предварительной информации, в поселке загорелись склады строительных материалов. Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу министерства ГОЧС за комментарием, чтобы узнать все детали случившегося.

Напомним, ранее мы писали о крупном возгорании, которое произошло в Лесозаводске, пострадали два человека. Загорелся цех по производству пластиковых окон, затем огонь перекинулся на складское помещение соседнего магазина, из-за чего площадь пожара составила 350 квадратных метров.