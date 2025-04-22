В Хабаровске присудили условный срок лжеофицеру в камуфляже

В Хабаровске прозвучал приговор по делу, в котором суд вынес условный срок 25-летнему жителю Краснофлотского района, обманувшему участника специальной военной операции, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
История началась в октябре прошлого года. Молодой военнослужащий из Вяземского района, проходящий курс восстановления после ранения, приехал к знакомому в квартиру на улице Вологодской. В какой-то момент хозяин сообщил, что у подъезда его ждет человек в военной форме. На улице мужчину в камуфляже встретил собеседник, представившийся сотрудником военного ведомства. Предложение было прямое и циничное: продлить увольнительную за деньги.
Военнослужащий, доверившись внешнему виду и словам «офицера», снял с карты 407 тысяч рублей — это были деньги, выплаченные ему за ранение — и передал их «помощнику». Спустя время стало ясно, что никакого продления нет, а «сотрудник ведомства» оказался самозванцем.
Задержали злоумышленника оперативники уголовного розыска Хабаровска. Как выяснилось, к армии он отношения не имел, а форму без знаков различия приобрёл заранее. Узнав о госте с деньгами, решил провернуть аферу. При обыске дома у него нашли ту самую камуфляжную одежду.
По признанию подсудимого, идею он подцепил от приятелей, а «работать по форме» решился, будучи ранее судимым за вождение в пьяном виде.
Уголовное дело возбудили по статье 159 УК РФ — мошенничество в крупном размере. На время следствия мужчина находился под подпиской о невыезде. Примечательно, что все деньги пострадавшему удалось вернуть.
Приговор суда — два года шесть месяцев условно с таким же испытательным сроком.