В Хабаровске присудили условный срок лжеофицеру в камуфляже

История началась в октябре прошлого года. Молодой военнослужащий из Вяземского района, проходящий курс восстановления после ранения, приехал к знакомому в квартиру на улице Вологодской. В какой-то момент хозяин сообщил, что у подъезда его ждет человек в военной форме. На улице мужчину в камуфляже встретил собеседник, представившийся сотрудником военного ведомства. Предложение было прямое и циничное: продлить увольнительную за деньги.