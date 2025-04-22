Число погибших при взрыве гранаты в Воронежской области выросло до четырех: что известно о происшествии

Медицинская помощь была оказана всем пострадавшим, которые находились в непосредственной близости к месту происшествия. Четверо местных жителей были доставлены в больницу, а двое из них скончались в медицинском учреждении. Ребенок, получивший травмы при взрыве, будет проходить лечение в Воронеже. Четвертый пострадавший отказался от госпитализации после оказания необходимой помощи медиками.