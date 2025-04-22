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Число погибших при взрыве гранаты в Воронежской области выросло до четырех: что известно о происшествии

ВОРОНЕЖ, 22 апреля, ФедералПресс. В хуторе Калач в Лискинском районе Воронежской области, произошел взрыв, вызванный детонацией боеприпаса, принадлежащего одному из местных жителей. В результате инцидента пострадали четыре человека, среди которых трое взрослых и один ребенок, сообщает следственное управление Следственного комитета России по региону.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Медицинская помощь была оказана всем пострадавшим, которые находились в непосредственной близости к месту происшествия. Четверо местных жителей были доставлены в больницу, а двое из них скончались в медицинском учреждении. Ребенок, получивший травмы при взрыве, будет проходить лечение в Воронеже. Четвертый пострадавший отказался от госпитализации после оказания необходимой помощи медиками.

Следственные органы уже провели осмотр места происшествия и продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего. В связи с трагедией возбуждено уголовное дело по статьям причинения смерти по неосторожности и незаконном приобретении, хранении или ношении взрывчатых веществ, передает телеканал «‎Царьград».

Ранее три человека оказались в реанимации после взрыва самогонного аппарата в Колпино. Три единицы техники и 15 человек боролись с огнем.