Отравившихся угарным газом девочек похоронили на юге Казахстана

Трагедия произошла в селе Сарымолдаева Меркенского района. Все обстоятельства произошедшего еще выясняют эксперты и полиция.
Известно, что мать оставляла малышек дома одних из-за работы. Детей женщина воспитывала в одиночку.
Мать с детьми снимала дом. В тот день она ушла на работу в торговый центр, оставив малышек с включенной газовой печью. На улице в этот день было холодно. Когда вернулась вечером, дети уже не подавали признаков жизни. Не смогли реанимировать их и в больнице.
Специалисты почти сразу озвучили причины гибели девочек: отравление угарным газом от неисправной печи. Отравиться, по словам медиков, можно всего за несколько минут. Будут ли привлекать хозяина арендного дома к ответственности, пока неясно.