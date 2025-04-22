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Отравившихся угарным газом девочек похоронили на юге Казахстана

В Жамбылской области простились с тремя девочками, которые скончались от отравления угарным газом. Им было всего семь, пять и три года, передает сайт телеканала КТК.

Источник: "QazaqGaz Aimaq"

Трагедия произошла в селе Сарымолдаева Меркенского района. Все обстоятельства произошедшего еще выясняют эксперты и полиция.

Известно, что мать оставляла малышек дома одних из-за работы. Детей женщина воспитывала в одиночку.

Мать с детьми снимала дом. В тот день она ушла на работу в торговый центр, оставив малышек с включенной газовой печью. На улице в этот день было холодно. Когда вернулась вечером, дети уже не подавали признаков жизни. Не смогли реанимировать их и в больнице.

Специалисты почти сразу озвучили причины гибели девочек: отравление угарным газом от неисправной печи. Отравиться, по словам медиков, можно всего за несколько минут. Будут ли привлекать хозяина арендного дома к ответственности, пока неясно.