Отравившихся угарным газом девочек похоронили на юге Казахстана

Мать с детьми снимала дом. В тот день она ушла на работу в торговый центр, оставив малышек с включенной газовой печью. На улице в этот день было холодно. Когда вернулась вечером, дети уже не подавали признаков жизни. Не смогли реанимировать их и в больнице.