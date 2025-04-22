Бастрыкин поручил проверить обстоятельства смерти 12-летнего школьника в Красноярске

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для выяснения всех деталей произошедшего. При внешнем осмотре у мальчика не было обнаружено видимых повреждений. Назначено судебно-медицинское исследование для установления причины смерти. По результатам проверки будут приняты дальнейшие меры.