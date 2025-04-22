Бастрыкин поручил проверить обстоятельства смерти 12-летнего школьника в Красноярске

Следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия начали процессуальную проверку в связи с трагической смертью 12-летнего мальчика, который скончался во время перемены в одной из школ Красноярска.
Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия А. Л. Еремину представить отчет о ходе проверки и предварительных обстоятельствах инцидента.
По предварительным данным, во время перемены 21 апреля ученик 5 класса потерял сознание, и прибывшие на место врачи скорой помощи лишь констатировали его смерть.
В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для выяснения всех деталей произошедшего. При внешнем осмотре у мальчика не было обнаружено видимых повреждений. Назначено судебно-медицинское исследование для установления причины смерти. По результатам проверки будут приняты дальнейшие меры.