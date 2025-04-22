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Бастрыкин поручил проверить обстоятельства смерти 12-летнего школьника в Красноярске

Об этом рассказали в СК по краю.

Источник: РИА "Новости"

Следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия начали процессуальную проверку в связи с трагической смертью 12-летнего мальчика, который скончался во время перемены в одной из школ Красноярска.

Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия А. Л. Еремину представить отчет о ходе проверки и предварительных обстоятельствах инцидента.

По предварительным данным, во время перемены 21 апреля ученик 5 класса потерял сознание, и прибывшие на место врачи скорой помощи лишь констатировали его смерть.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для выяснения всех деталей произошедшего. При внешнем осмотре у мальчика не было обнаружено видимых повреждений. Назначено судебно-медицинское исследование для установления причины смерти. По результатам проверки будут приняты дальнейшие меры.