МИД РФ дал главный совет россиянам на фоне переговоров с США

«На самом деле не надо и в уныние впадать, и в эйфорию впадать не надо. Надо быть прагматиками, надо быть реалистами, надо понимать, что российская сторона эти переговоры ведет, исходя из примата полного учета своих интересов. То есть, ради чего мы не будем вновь в объятия кому-то бросаться», — заявил Алимов в беседе с ТАСС. Он отметил, что работа ведется, но нужно время, так как это процесс не быстрый.