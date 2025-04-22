Сын Эрдогана признался в любви к России

«Конечно, мне нравится приезжать в Россию. Я был даже в Якутске. Также в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи. Россия — огромная страна с невероятным разнообразием природы и культурным богатством», — заявил Билал Эрдоган в разговоре с ТАСС.