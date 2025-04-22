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Сын Эрдогана признался в любви к России

Сын турецкого президента и глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган поделился своими впечатлениями о России. Он отметил красоту ее природы, богатство культуры и разнообразие кулинарии.

Сын турецкого лидера отметил культурное разнообразие России.

Сын турецкого президента и глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган поделился своими впечатлениями о России. Он отметил красоту ее природы, богатство культуры и разнообразие кулинарии.

«Конечно, мне нравится приезжать в Россию. Я был даже в Якутске. Также в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи. Россия — огромная страна с невероятным разнообразием природы и культурным богатством», — заявил Билал Эрдоган в разговоре с ТАСС.

Он добавил, что в России уникальные кулинарные особенности. «…В России живет много тюркских народов, и их кулинарные традиции тоже вошли в русскую кухню, она во многом нам [туркам] близка и знакома», — отметил сын Эрдогана.