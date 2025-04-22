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Королеву Норвегии Соню госпитализировали из-за отдышки

87-летняя королева Норвегии Соня была экстренно госпитализирована вечером 21 апреля в Национальный госпиталь для медицинского обследования в связи с жалобами на одышку. По данным пресс-службы королевского дома, монархиню доставили санитарной авиацией из Королевского горного шале Принсехютта в Сиккильсдалене, где чета традиционно проводила пасхальные каникулы.

Источник: Life.ru

Это не первое ухудшение здоровья королевы в текущем году — в январе ей был установлен кардиостимулятор в связи с диагностированной мерцательной аритмией. Супруга 88-летнего короля Харальда V, мать наследного принца Хокона (49 лет) и принцессы Марты-Луизы (51 год) королева Соня остаётся важной фигурой в норвежской монархии, несмотря на постепенную передачу обязанностей младшему поколению.

Ранее Life.ru сообщал о смерти папы римского Франциск. Причиной трагического исхода стал инсульт, за которым последовал кардиоциркуляторный коллапс.