Королеву Норвегии Соню госпитализировали из-за отдышки

Это не первое ухудшение здоровья королевы в текущем году — в январе ей был установлен кардиостимулятор в связи с диагностированной мерцательной аритмией. Супруга 88-летнего короля Харальда V, мать наследного принца Хокона (49 лет) и принцессы Марты-Луизы (51 год) королева Соня остаётся важной фигурой в норвежской монархии, несмотря на постепенную передачу обязанностей младшему поколению.