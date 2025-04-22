Тигр разгулялся возле свинокомплекса в Приморье

Зимой 2024−2025 годов в Приморье зафиксировали рекордное число конфликтов людей с краснокнижными хищниками. С декабря по март отловили 11 особей, часть из которых выпустили в дикую природу после реабилитации, а других оставили в центрах из-за травм или юного возраста. При этом в Красноармейском районе 11 марта тигр напал на лесничего — это был второй случай гибели человека от лап полосатого хищника с начала года. Эксперты связывают участившиеся выходы тигров к людям с сокращением кормовой базы из-за вырубки лесов и распространения болезней среди копытных.