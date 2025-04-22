Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тигр разгулялся возле свинокомплекса в Приморье

Хищник не пытался проникнуть на территорию, но вызвал тревогу у местных жителей.

Источник: Аргументы и факты

Амурский тигр приблизился к постройкам, созданным человеком, в Спасском районе Приморья — хищника зафиксировали возле крупного свинокомплекса «Мерси Трейд». Кадры, опубликованные Telegram-каналом Svodka25, сделаны 18 апреля и показывают, как животное спокойно передвигается вдоль периметра хозяйства, не пытаясь проникнуть на территорию.

Это не первый случай появления тигров вблизи населённых пунктов района. В начале февраля жители села Зеленовка объявили бойкот местным выборам из-за обнаруженного логова хищника в ста метрах от детской площадки. Ещё один заметный эпизод случился 12 марта — автомобилистка засняла молодого тигра, отдыхавшего у дороги близ села Кронштадтка. По мнению специалистов, неопытность молодого хищника могла стать причиной его смелого поведения.

Зимой 2024−2025 годов в Приморье зафиксировали рекордное число конфликтов людей с краснокнижными хищниками. С декабря по март отловили 11 особей, часть из которых выпустили в дикую природу после реабилитации, а других оставили в центрах из-за травм или юного возраста. При этом в Красноармейском районе 11 марта тигр напал на лесничего — это был второй случай гибели человека от лап полосатого хищника с начала года. Эксперты связывают участившиеся выходы тигров к людям с сокращением кормовой базы из-за вырубки лесов и распространения болезней среди копытных.