Тигр разгулялся возле свинокомплекса в Приморье

Амурский тигр приблизился к постройкам, созданным человеком, в Спасском районе Приморья — хищника зафиксировали возле крупного свинокомплекса «Мерси Трейд». Кадры, опубликованные Telegram-каналом Svodka25, сделаны 18 апреля и показывают, как животное спокойно передвигается вдоль периметра хозяйства, не пытаясь проникнуть на территорию.
Это не первый случай появления тигров вблизи населённых пунктов района. В начале февраля жители села Зеленовка объявили бойкот местным выборам из-за обнаруженного логова хищника в ста метрах от детской площадки. Ещё один заметный эпизод случился 12 марта — автомобилистка засняла молодого тигра, отдыхавшего у дороги близ села Кронштадтка. По мнению специалистов, неопытность молодого хищника могла стать причиной его смелого поведения.
Зимой 2024−2025 годов в Приморье зафиксировали рекордное число конфликтов людей с краснокнижными хищниками. С декабря по март отловили 11 особей, часть из которых выпустили в дикую природу после реабилитации, а других оставили в центрах из-за травм или юного возраста. При этом в Красноармейском районе 11 марта тигр напал на лесничего — это был второй случай гибели человека от лап полосатого хищника с начала года. Эксперты связывают участившиеся выходы тигров к людям с сокращением кормовой базы из-за вырубки лесов и распространения болезней среди копытных.