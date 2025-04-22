«Крупные, людей не боятся»: ядовитые змеи держат в страхе жителей Актобе

К счастью, укусов и нападений еще не было. Тем не менее специалисты советуют быть крайне осторожными.
«Каждый день боимся за детей, вместе с ними выходим. В этом году большие. В прошлом году маленькие были змеи. В этом году крупные. И людей не боятся. Именно в это время, в дневное время, когда солнце печет, выходят греться во двор», — рассказала местная жительница Баян Ажгалиева.
Жильцы сняли на видео одну из змей — специалисты узнали на кадрах гадюку, которая представляет для человека серьезную угрозу.
Подчеркивается, что гадюки обитают на окраине города, где сегодня возводят многоэтажки. Сама гадюка первой не набросится, но в случае угрозы укусить может, причем и укус ее детеныша может привести к проблемам со здоровьем. И даже к летальным исходам, предупреждают биологи.
«Это ядовитые змеи. Они живородящие. Они обычно появляются, как теплеет, в апреле, мае месяце. Они могут размножаться 2−3 раза в год. Это зависит от температуры. Они маленькие змеи, большие змеи. Ядовитые, поэтому надо опасаться», — отметил ст. преподаватель кафедры биологии АРУ имени К. Жубанова Абдумурат Абдукаримов.
Специалисты рекомендуют местным чиновникам срочно обратить на ситуацию внимание.