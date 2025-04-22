«Крупные, людей не боятся»: ядовитые змеи держат в страхе жителей Актобе

«Каждый день боимся за детей, вместе с ними выходим. В этом году большие. В прошлом году маленькие были змеи. В этом году крупные. И людей не боятся. Именно в это время, в дневное время, когда солнце печет, выходят греться во двор», — рассказала местная жительница Баян Ажгалиева.