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Житель Приангарья перевел мошенникам более 11 миллионов рублей

Аферисты выманили у жителя Иркутской области его сбережения, а также деньги, одолженные у знакомых и взятые в кредит — в общей сложности свыше 11 миллионов рублей.

Источник: Freepik

В полицию обратился с заявлением о мошенничестве 40-летний горожанин из Железногорска-Илимского. Мужчина рассказал, что получил в мессенджере предложение заработать на неких инвестициях и начал вкладывать деньги.

Сибиряк переводил различные суммы на якобы брокерские счета, указанные людьми, которых он принимал за дистанционных консультантов. Расставшись с собственными деньгами, житель Приангарья взял взаймы у знакомых и оформил кредит в банке. А когда незадачливый инвестор решил вывести из оборота будто бы заработанные проценты, его личный кабинет на торговой площадке оказался заблокирован, а псевдоконсультанты перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.