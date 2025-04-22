Житель Приангарья перевел мошенникам более 11 миллионов рублей

В полицию обратился с заявлением о мошенничестве 40-летний горожанин из Железногорска-Илимского. Мужчина рассказал, что получил в мессенджере предложение заработать на неких инвестициях и начал вкладывать деньги.
Сибиряк переводил различные суммы на якобы брокерские счета, указанные людьми, которых он принимал за дистанционных консультантов. Расставшись с собственными деньгами, житель Приангарья взял взаймы у знакомых и оформил кредит в банке. А когда незадачливый инвестор решил вывести из оборота будто бы заработанные проценты, его личный кабинет на торговой площадке оказался заблокирован, а псевдоконсультанты перестали выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.