Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер ещё один пострадавший при взрыве боеприпаса в Воронежской области

Ребёнок, которого также ранило в результате взрыва, направлен для лечения в Воронеж.

Число жертв взрыва боеприпаса в Воронежской области возросло до двух человек, сообщил портал «Воронеж1.ру» со ссылкой на региональное правительство.

«По состоянию на вечер 21 апреля двое пострадавших, которые ранее были госпитализированы, скончались в медицинском учреждении», — отметили представители органа исполнительной власти.

Ребёнок, которого также ранило в результате взрыва, направлен для лечения в Воронеж. Кроме того, ещё один пострадавший получил помощь от медиков, но написал отказ от дальнейшей госпитализации.

Напомним, ранее стало известно, что во дворе частного дома в Воронежской области взорвался боеприпас. По некоторым данным, речь идёт о гранате.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение или ношение взрывчатых веществ).