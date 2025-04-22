Умер ещё один пострадавший при взрыве боеприпаса в Воронежской области

Число жертв взрыва боеприпаса в Воронежской области возросло до двух человек, сообщил портал «Воронеж1.ру» со ссылкой на региональное правительство.
«По состоянию на вечер 21 апреля двое пострадавших, которые ранее были госпитализированы, скончались в медицинском учреждении», — отметили представители органа исполнительной власти.
Ребёнок, которого также ранило в результате взрыва, направлен для лечения в Воронеж. Кроме того, ещё один пострадавший получил помощь от медиков, но написал отказ от дальнейшей госпитализации.
Напомним, ранее стало известно, что во дворе частного дома в Воронежской области взорвался боеприпас. По некоторым данным, речь идёт о гранате.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение или ношение взрывчатых веществ).