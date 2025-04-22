Взрыв гранаты в Воронежской области: умер еще один человек

Число погибших в результате взрыва боеприпаса в Воронежской области увеличилось до двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«По состоянию на вечер 21 апреля, двое пострадавших, которые ранее были госпитализированы, скончались в медицинском учреждении. Пострадавший ребенок направлен для дальнейшего лечения в Воронеж», — говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что пострадавшего 10-летнего ребенка отправили на дальнейшее лечение в Воронеж. Еще одному пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался.
Накануне в региональном управлении СУ СК по Воронежской области сообщили, что утром 21 апреля в воронежском хуторе Калач Лискинского района во дворе одного из частных домов прогремел взрыв. К месту ЧП съехались спецслужбы, полиция и следователи.
Причиной взрыва стала детонация боеприпаса, предположительно — гранаты, который принадлежал одному из мужчин. Всех пострадавших срочно доставили в больницу. Однако один из них позже скончался. Остальным врачи раненым оказывают необходимую помощь.
По факту происшествия правоохранительные органы возбудили два уголовных дела. Одно — за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ, второе — за причинение смерти по неосторожности.
Ранее сообщалось, что в одном из домов на Алтуфьевском шоссе Москвы неизвестный взорвал страйкбольную гранату. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время правоохранители устанавливает личность злоумышленника и его местоположение. На месте происшествия работают полицейские, все детали случившегося выясняются.
Также стало известно, что пожилая женщина в Волгограде пострадала после взрыва, предположительно, гранаты во дворе своего дома. После произошедшего полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Сотрудники правоохранительных органов оперативно приступили к выяснению, как граната попала во двор к пенсионерке.
Кроме того, сообщалось, что в Москве в квартире одного из многоэтажных жилых домов произошел взрыв. В результате происшествия погиб 14-летний подросток. Еще один 12-летний ребенок и взрослый пострадали. Трагедия случилась на улице Малая Набережная на северо-западе российской столицы.