Взрыв гранаты в Воронежской области: умер еще один человек

Также стало известно, что пожилая женщина в Волгограде пострадала после взрыва, предположительно, гранаты во дворе своего дома. После произошедшего полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Сотрудники правоохранительных органов оперативно приступили к выяснению, как граната попала во двор к пенсионерке.