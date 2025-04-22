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В Башкирии в сгоревшем доме нашли мертвыми мужчину и женщину

При пожаре в Стерлитамаке погибли два человека.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке произошел смертельный пожар, унесший жизни сразу двоих человек. Подробности трагедии сообщили в МЧС Башкирии.

По информации ведомства, ночью загорелся частный дом с пристроенным гаражом на Полевой улице. Огнем было охвачено 200 квадратных метров. Во время тушения пожарные нашли мертвыми мужчину и женщину: их тела лежали в зале у окна.

— Причина пожара устанавливается, на месте работают дознаватели МЧС России, эксперт испытательной пожарной лаборатории, а также сотрудники Следственного комитета, — сообщили в ведомстве.

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