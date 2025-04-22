В Башкирии у пассажира поезда полицейские нашли вшитые в куртку наркотики.

Транспортные полицейские Уфы выявили пассажира поезда, перевозящего наркотики. По данным пресс-службы Уфимского ЛУ МВД России на транспорте, молодой человек собирался войти в здание железнодорожного вокзала Уфы, однако при виде полицейских начал волноваться, попытался развернуться и уйти обратно. Его поведение и странное беспокойство вызвали подозрения у сотрудников транспортной полиции. При прохождении зоны досмотра они обнаружили у злоумышленника вшитые в куртку пакеты. На вопрос, что он пытается пронести в куртке, тот ответил «что-то запретное».
Во время личного досмотра в присутствии понятых у 19-летнего парня нашли в носках, а также в подкладке куртки 229 полимерных свертков, обернутых фрагментами изоляционной ленты и фольги.
В ведомстве пояснили, что подозреваемому в середине марта 2025 года в одном из мессенджеров предложили работу по распространению наркотических средств. Для этого он приехал поездом из Самары в Уфу, забрал наркотики и намеревался вернуться с запрещенным грузом в Самару, но был задержан.
Результаты проведённой физико-химической экспертизы показали, что содержимое свертков является наркотическим средством «героин», общей массой 86,646 граммов — это считается крупной партией.
В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по статье «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Максимальная санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Парня также привлекли к административной ответственности по статье «потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ» и поместили под арест сроком 15 суток в спецприемник.