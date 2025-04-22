В Башкирии у пассажира поезда полицейские нашли вшитые в куртку наркотики.

Транспортные полицейские Уфы выявили пассажира поезда, перевозящего наркотики. По данным пресс-службы Уфимского ЛУ МВД России на транспорте, молодой человек собирался войти в здание железнодорожного вокзала Уфы, однако при виде полицейских начал волноваться, попытался развернуться и уйти обратно. Его поведение и странное беспокойство вызвали подозрения у сотрудников транспортной полиции. При прохождении зоны досмотра они обнаружили у злоумышленника вшитые в куртку пакеты. На вопрос, что он пытается пронести в куртке, тот ответил «что-то запретное».