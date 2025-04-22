У пермской пенсионерки похитили 350 тысяч под предлогом замены домофона

Пермячке на сотовый телефон позвонила незнакомка и сказала, что в доме будут менять домофон, поэтому нужно назвать код из смс-сообщения.
Далее с пенсионеркой связался через мессенджер мужчина, назвавшийся сотрудником Росфинмониторинга. Он рассказал, что к личным данным пермячки получили доступ мошенники и пытаются похитить ее сбережения. Чтобы остановить их, необходимо перевести деньги на «безопасный счет». В итоге пожилая женщина лишилась 350 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в крупном размере, ведется следствие.