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У пермской пенсионерки похитили 350 тысяч под предлогом замены домофона

В отдел полиции в Дзержинском районе Перми обратилась 76-летняя местная жительница, пострадавшая от действий мошенников, сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Источник: РИА "Новости"

Пермячке на сотовый телефон позвонила незнакомка и сказала, что в доме будут менять домофон, поэтому нужно назвать код из смс-сообщения.

Далее с пенсионеркой связался через мессенджер мужчина, назвавшийся сотрудником Росфинмониторинга. Он рассказал, что к личным данным пермячки получили доступ мошенники и пытаются похитить ее сбережения. Чтобы остановить их, необходимо перевести деньги на «безопасный счет». В итоге пожилая женщина лишилась 350 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в крупном размере, ведется следствие.