У пермской пенсионерки похитили 350 тысяч под предлогом замены домофона

Далее с пенсионеркой связался через мессенджер мужчина, назвавшийся сотрудником Росфинмониторинга. Он рассказал, что к личным данным пермячки получили доступ мошенники и пытаются похитить ее сбережения. Чтобы остановить их, необходимо перевести деньги на «безопасный счет». В итоге пожилая женщина лишилась 350 тысяч рублей.