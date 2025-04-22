Суд раскрыл детали дела солдата из США Блэка: за что он напал на жительницу Владивостока

Напомним, 34-летнего Блэка задержали во Владивостоке в мае 2024 года. Заявление в правоохранительные органы подала его сожительница и местная жительница Александра Ващук, сообщила, что мужчина похитил у нее 10 тысяч рублей и применил силу в отношении нее.