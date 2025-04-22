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Суд раскрыл детали дела солдата из США Блэка: за что он напал на жительницу Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 22 апреля, ФедералПресс. Стали известны новые подробности в деле осужденного американского солдата Гордона Блэка. Как оказалось, конфликт начался с ссоры из-за грязной посуды.

Источник: Freepik

«Пострадавшая пришла домой, и ей не понравилось, что четвертый день стоит грязная посуда, стиранное белье под дождем висит», — сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Ранее сообщалось, что американскому военному сократили срок за кражу и угрозу убийством во Владивостоке. Девятый кассационный суд пересмотрел приговор Гордону Блэку, смягчив наказание. Суд частично удовлетворил кассационную жалобу и назначил окончательное наказание — 3 года и 2 месяца колонии.

Заседание прошло по видеосвязи, Блэк участвовал дистанционно. Ранее его защита требовала полного оправдания по статье об угрозе убийством и переквалификации кражи на менее тяжкую часть.

Напомним, 34-летнего Блэка задержали во Владивостоке в мае 2024 года. Заявление в правоохранительные органы подала его сожительница и местная жительница Александра Ващук, сообщила, что мужчина похитил у нее 10 тысяч рублей и применил силу в отношении нее.

Изначально суд назначил ему 3 года и 9 месяцев колонии, но кассация сократила срок.

Также ранее Пентагон заявил, что самовольная поездка Блэка в Россию повлечет последствия. В настоящее время Блэк находится в Забайкальском крае, где отбывает наказание.