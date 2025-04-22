В двух районах Башкирии ликвидировали очаги лесных пожаров.

Актуальную информацию о развитии половодья и о ландшафтных пожарах сообщил в своем телеграм-канале председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов. По его словам, за прошедшие сутки в республике зарегистрированы и ликвидированы два очага лесных пожаров на общей площади более 8 гектаров — в Баймакском и Зилаирском районах.
За сутки произошло 12 возгораний сухой растительности на территории 9 муниципальных образований: в Баймакском, Белорецком, Бижбулякском, Благоварском (2), Зилаирском, Краснокамском, Стерлитамакском, Хайбуллинском и Чишминском (3) районах. Общая площадь составила более 62 га.
Что касается подтоплений, то в Систему-112 за сутки поступило одно сообщение. На контроле находятся две ситуации — в Уфе и Чишминском районе. Наибольший подъем уровня воды отмечается на реке Юрюзань в деревне Чулпан Салаватского района, динамика уровня воды за сутки +38 см, текущий уровень 263 см, выход реки на пойму 500 см.
Также наблюдается снижение уровня воды за сутки:
на реке Белой в районе Арского Камня Белорецкого района, снижение уровня воды за сутки на 7 см, текущий уровень 220 см, выход реки на пойму 330 см; на реке Деме в деревне Бочкарево Чишминского района, снижение уровня воды за сутки на 7 см, текущий уровень 265 см, выход реки на пойму 520 см.
Нугушское водохранилище наполнено, Юмагузинское и Павловское работают в транзитном режиме.
Ранее Глава Башкирии настроил на тяжелый пожароопасный сезон в лесах.