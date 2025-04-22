В двух районах Башкирии ликвидировали очаги лесных пожаров.

Актуальную информацию о развитии половодья и о ландшафтных пожарах сообщил в своем телеграм-канале председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов. По его словам, за прошедшие сутки в республике зарегистрированы и ликвидированы два очага лесных пожаров на общей площади более 8 гектаров — в Баймакском и Зилаирском районах.