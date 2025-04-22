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Замакима Шымкента прооперировали, угрозы жизни нет — управление здравоохранения

Руслан Берденов получил огнестрельное ранение.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 22 апр — Sputnik. Заместителя акима Шымкента Руслана Берденова прооперировали, угрозы жизни нет, сообщили в управлении здравоохранения города.

Накануне он поступил в городскую больницу с огнестрельными ранениями. Ему проведена экстренная операция.

«В ходе операции была остановлена кровопотеря, восстановлены повреждения, полученные в результате ранений. Угрозы жизни нет. Состояние пациента оценивается как стабильное тяжелое. Он находится под постоянным наблюдением врачей и получает всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Днем ранее в СМИ распространилась информация, что стреляли в Руслана Берденова. Позже полиция сообщила, что подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. По факту возбуждено уголовное дело, добавили в полиции.

Руслану Берденову 40 лет. С марта 2023 года по февраль 2025 года он был депутатом Мажилиса. С конца февраля 2025-го он является заместителем акима Шымкента.