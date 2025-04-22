Замакима Шымкента прооперировали, угрозы жизни нет — управление здравоохранения

«В ходе операции была остановлена кровопотеря, восстановлены повреждения, полученные в результате ранений. Угрозы жизни нет. Состояние пациента оценивается как стабильное тяжелое. Он находится под постоянным наблюдением врачей и получает всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.