В Иркутском районе раскрыли мошенничество с участком стоимостью более 70 млн

Однако задуманному не суждено было сбыться — мошенничество раскрыли. Сейчас в домах у подозреваемых и в госучреждении провели обыски, во время которых изъяли необходимую документацию, компьютеры, телефоны, машину «Toyota Land Cruiser», 250 тысяч рублей и другое.