В Иркутском районе раскрыли мошенничество с участком стоимостью более 70 млн

В Иркутском районе полицейские раскрыли аферу с участком земли стоимостью более 70 (!) миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МВД и Следкоме, обман начался еще в декабре 2021 года.
Именно тогда 41-летняя женщина и 40-летний мужчина поделали постановление главы района о том, что их 66-летняя сообщница должна получить землю площадью 2,61 гектара с видом на Иркутское водохранилище.
— Зарегистрировать право на недвижимость по фальшивым документам помог представитель службы государственного реестра. После четверо участников аферы планировали разделить землю между собой, — сообщают в ведомстве.
Однако задуманному не суждено было сбыться — мошенничество раскрыли. Сейчас в домах у подозреваемых и в госучреждении провели обыски, во время которых изъяли необходимую документацию, компьютеры, телефоны, машину «Toyota Land Cruiser», 250 тысяч рублей и другое.
Следователи завели уголовные дела, двум участникам сговора уже предъявили обвинение в мошенничестве, суд избрал меру пресечения. Помимо этого был наложен арест на земельный участок — сейчас запрещено совершать какие-либо регистрационные действия.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что бухгалтер потребовала 100 тысяч за обидную фразу в Забайкалье.