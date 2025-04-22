Полицейские на месте: в лицее ВВГУ срочно эвакуируют детей

В пресс-службе ВВГУ корреспонденту «КП» пояснили, что причиной эвакуации, по предварительной информации, послужила спам-рассылка, которая пришла на почту учебного заведения. Тем не менее, на место происшествия приехали сотрудники МВД для проведения проверки.