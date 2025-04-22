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Полицейские на месте: в лицее ВВГУ срочно эвакуируют детей

Во Владивостоке эвакуируют учеников лицея ВВГУ.

Источник: Комсомольская правда

Студентов академического лицея ВВГУ во Владивостоке начали в срочном порядке эвакуировать. Родителей несовершеннолетних учащихся попросили забрать их домой, на место происшествия приехала полиция, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

В пресс-службе ВВГУ корреспонденту «КП» пояснили, что причиной эвакуации, по предварительной информации, послужила спам-рассылка, которая пришла на почту учебного заведения. Тем не менее, на место происшествия приехали сотрудники МВД для проведения проверки.

Ранее «КП» писала о пожаре в бизнес-центре на Кирова в Артеме. Прибывшие на место происшествия пожарные МЧС России ликвидировали возгорание, площадь которого составила около 120 квадратных метров. Эвакуацию сотрудников и посетителей центра провели до приезда пожарных.