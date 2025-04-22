В Екатеринбурге столкнулись два Hyundai Solaris, один из водителей погиб

Смертельное ДТП случилось в Екатеринбурге вечером 21 апреля у дома № 17 на улице Сыромолотова. По данным ГИБДД, 60-летний мужчина на Hyundai Solaris при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении автомобилю аналогичной модели под управлением 21-летнего водителя. В результате столкновения водитель иномарки, нарушивший ПДД, скончался от полученных травм.