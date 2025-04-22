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В Екатеринбурге столкнулись два Hyundai Solaris, один из водителей погиб

Смертельное ДТП случилось вечером 21 апреля на улице Сыромолотова.

Смертельное ДТП случилось в Екатеринбурге вечером 21 апреля у дома № 17 на улице Сыромолотова. По данным ГИБДД, 60-летний мужчина на Hyundai Solaris при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении автомобилю аналогичной модели под управлением 21-летнего водителя. В результате столкновения водитель иномарки, нарушивший ПДД, скончался от полученных травм.

«В каком состоянии находился мужчина в момент автоаварии, будет установлено по результатам назначенной химико-токсикологической экспертиз», — рассказали в свердловской Госавтоинспекции.

По факту аварии проводится расследование.