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Землетрясение зафиксировали на границе Казахстана и Китая

Землетрясение зафиксировали на границе Казахстана и Китая, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Google Карты

Подземные толчки были зарегистрированы сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС 22 апреля в 06:30 по времени Астаны.

«Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 508 километрах на северо-восток от Алматы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории Казахстана землетрясение не ощущалось.

Cогласно оперативным сведениям Казахстанского национального центра данных, землетрясение магнитудой 4,6 произошло на территории Китая. Энергетический класс составил 10,6.

Напомним, 13 апреля в Таджикистане произошло землетрясение, которое почувствовали в Казахстане и Узбекистане. В Казахстане, по информации МЧС, землетрясение зарегистрировано в 33 населенных пунктах на юге страны. Магнитуда была в пределах 2−3 баллов.