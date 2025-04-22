Землетрясение зафиксировали на границе Казахстана и Китая

Подземные толчки были зарегистрированы сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС 22 апреля в 06:30 по времени Астаны.
«Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 508 километрах на северо-восток от Алматы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории Казахстана землетрясение не ощущалось.
Cогласно оперативным сведениям Казахстанского национального центра данных, землетрясение магнитудой 4,6 произошло на территории Китая. Энергетический класс составил 10,6.
Напомним, 13 апреля в Таджикистане произошло землетрясение, которое почувствовали в Казахстане и Узбекистане. В Казахстане, по информации МЧС, землетрясение зарегистрировано в 33 населенных пунктах на юге страны. Магнитуда была в пределах 2−3 баллов.