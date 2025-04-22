Землетрясение зафиксировали на границе Казахстана и Китая

Напомним, 13 апреля в Таджикистане произошло землетрясение, которое почувствовали в Казахстане и Узбекистане. В Казахстане, по информации МЧС, землетрясение зарегистрировано в 33 населенных пунктах на юге страны. Магнитуда была в пределах 2−3 баллов.