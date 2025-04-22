«Рискуя жизнью»: российский военный спас раненых сослуживцев

«Михаил, рискуя жизнью, оказал неотложную медицинскую помощь 10 раненым российским военнослужащим, после чего эвакуировал их из-под шквального огня в безопасное место», — говорится в сообщении Минобороны. Оно размещено в telegram-канале ведомства.