«Рискуя жизнью»: российский военный спас раненых сослуживцев

Боец ВС РФ спас жизни десяти сослуживцам.
Рядовой Вооруженных сил РФ Михаил Беккеров, служащий в подразделении мотострелков, эвакуировал раненых солдат с поля боевых действий на фронтовой линии. Боец сумел успешно оказать первую медицинскую помощь десятерым своим раненным товарищам. Об этом сообщает Министерство обороны России.
«Михаил, рискуя жизнью, оказал неотложную медицинскую помощь 10 раненым российским военнослужащим, после чего эвакуировал их из-под шквального огня в безопасное место», — говорится в сообщении Минобороны. Оно размещено в telegram-канале ведомства.
Закончив операцию по спасению, рядовой Беккеров эффективно руководил транспортировкой пострадавших в полевой госпиталь. «Мужественные и самоотверженные действия рядового Михаила Беккерова позволили спасти жизнь раненым российским военнослужащим», — добавили в Минобороны.